Messina: "Coppa Italia? Non sempre vince la più forte"

Tempo di Final Eight per il basket italiano.

Le prime otto del girone d’andata si affronteranno al Mediolanum Forum di Assago per una competizione sempre affascinante e incerta.

L’Olimpia Milano ci arriva da favorita, ma Ettore Messina non si fida, non solo perché la tradizione è poco favorevole ai biancorossi, che hanno vinto solo due volte dall’introduzione della formula della Final Eight.

“La Coppa Italia è una competizione insidiosa per natura – ha detto il coach siciliano – Esprimersi al top è sempre difficile, di solito si impone la squadra che riesce ad avvicinarsi il più possibile al proprio potenziale, considerando che c’è tensione e la posta in palio è alta”:

Vietato quindi sottovalutare già il quarto di finale contro Reggio Emilia: “Affronteremo una squadra che muove la palla e ha tiratori. Se non dovesse avere due lunghi come Sutton ed Elegar, sotto saremmo più potenti di loro, ma Baldi Rossi giocherebbe da 5 e aprirebbero il campo ancora di più. Questo qualche volta l’abbiamo sofferto durante la stagione, dunque dovremo fare attenzione”.

OMNISPORT | 10-02-2021 19:52