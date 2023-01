Messina: "La squadra ha ritrovato autostima"

02-01-2023 23:50

Il coach di Milano Ettore Messina ha applaudito la squadra per la bella vittoria contro la Virtus: “Abbiamo fatto una buona partita. Difeso bene, soprattutto nell’area dei tre secondi, dove siamo riusciti a non subire eccessivamente i loro lunghi. In attacco abbiamo condiviso bene il pallone e trovato protagonisti diversi”

Il lungo periodo di crisi sembra allontanarsi: “Hanno ritrovato autostima, stanno giocando secondo le loro più che buone potenzialità. La vittoria col Monaco è stata importante, ci siamo detti che poteva essere un punto di svolta ed è fortunatamente successo. Da quel momento abbiamo giocato meglio”.

Ora serve la conferma in Eurolega: “Tra tre giorni andiamo al Pireo, non sarà facile. È lunga, sono contento per la squadra che sta giocando con fiducia”.