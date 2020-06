Messina spinge la Virtus in Eurolega

Dopo le parole di grande apprezzamento nei confronti della Virtus Bologna da parte di Jordi Bertomeu, Ceo di Euroleague Basketball, il tecnico dell'Olimpia Milano Ettore Messina ha detto la sua al 'Corriere dello Sport' sulla possibilità di un ingresso delle 'V Nere' nella più importante competizione continentale.

"Due squadre italiane in Eurolega? Mi sembra un riconoscimento di quanto di buono ha fatto la Virtus – ha dichiarato Messina – sia a livello societario sia a livello tecnico, in questi due anni. I complimenti, però, vanno estesi a tutto il basket italiano. Se non ci fosse la Virtus, avrebbe potuto essere Venezia. Speriamo si possa concretizzare presto".

SPORTAL.IT | 03-06-2020 12:51