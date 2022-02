Mezza maratona: Crippa primo azzurro sotto il muro dell'ora

27-02-2022 17:10

Non solo Jacobs, un altro italiano vuole provare a fare la storia dell’atletica. Si tratta del 25enne trentino Crippa, che ha vinto la mezza maratona di Napoli in un fantastico 56’26”, primo azzurro sotto il muro dell’ora e secondo europeo di sempre a 13” dal primato dello svizzero Julian Wenders.

Alle spalle di Crippa i tre keniani Joshua Belet (59’28”), Josphat Kipkemboi Kemei (59’32”) e Josphat Kiprotich (59’35”). Quarto l’etiope Mogos Tuemay (1h00’11”) e quinto Wenders (1h00’28”). Per l’azzurro adesso sono cinque i primati italiani: 3000, 5000, 10.000, 5 km su strada e ora anche la mezza.

Al termine della gara, Crippa è apparso ovviamente entusiasta: “Per me questa giornata ha un valore immenso – rivela – nello sguardo di fuoco che avevo all’arrivo c’è tutta la mia cattiveria, agonistica, positiva: dopo un anno difficile come il 2021, un susseguirsi di infortuni e delusioni, dovevo dimostrare in primis a me stesso quello che valgo. Oggi mi sono rifatto di tutto, di Siena, di Tokyo, di Dublino”.

Crippa ha già in mente i suoi prossimi obiettivi: “Quest’anno voglio scendere sotto i 13 minuti nei 5000 (ha 13:02.26, ndr) e sotto i 27 minuti nei 10.000 (ha corso in 27:10.76 in occasione dell’ottavo posto ai Mondiali di Doha). Ma soprattutto – prosegue Crippa – cerco buoni piazzamenti ai Mondiali di Eugene in luglio e medaglie agli Europei di Monaco di Baviera in agosto. Per prepararci alla pista, andremo in Marocco a fine marzo a quota 1700-1800 metri.

La mezza maratona? Ne farò un’altra in autunno, sono convinto di essere portato per le distanze più lunghe: anno per anno mi dedicherò sempre di più alla mezza e poi si proverà la maratona. Passo dopo passo. Resto sempre con i piedi per terra, però oggi posso dirlo: sono tornato”, ha concluso Crippa.

