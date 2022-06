Mezza Serie A pazza di Gnonto

06-06-2022 09:04

La bella prestazione mostrata sull’erba del Dall’Ara, nel suo esordio con la maglia della nazionale, ha acceso i rilfettori sul giovane Wilfried Gnonto.

La discesa sulla fascia e il seguente assist per il gol del momentaneo vantaggio sulla Germania, hanno destato gli interessi degli uomini di mercato presenti in tribuna a Bologna. Se in tempi non sospetti il suo nome era già stato accostato al Monza, adesso, le pretendenti aumentano in modo esponenziale.

Il Sassuolo ha fatto un sondaggio nel caso dovesse dire addio a Raspadori, ma anche Roma e Fiorentina non stanno a guardare e pare abbiano preso informazioni. In Italia si registrano le prime mosse anche di Verona che deve pensare all’eventuale addio di Simeone e Torino, che deve pensare invece al dopo Belotti.

Vive anche le piste che portano all’estero: Anversa, Bruges e Anderlecht hanno mostrato il proprio apprezzamento, al pari di Friburgo, Ajax e PSV. Il suo contratto con lo Zurigo scade nel 2023: la valutazione attuale si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro.