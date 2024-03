Miami Open: Dimitrov avversario di Sinner in finale, battuto Zverev in tre set

Il bulgaro, che da lunedì torna in top-ten, si è imposto per 6-4 6-7(4) 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco, domani sera affronterà l'azzurro

30-03-2024 06:15

Sarà Grigor Dimitrov ad affrontare domani Sinner nella finale del Miami Open. Il bulgaro, n.11 del ranking ma che grazie a questo risultato da lunedì tornerà in top-ten, dopo aver fatto fuori Alcaraz ai quarti ha battuto in una durissima semifinale anche Alexander Zverev per la prima volta in quasi 10 anni per 6-4 6-7(4) 6-4 dopo 2 ore e 36 minuti di gioco.

Dimitrov alla terza finale Masters 1000 in carriera

Per Dimitrov è la terza finale Masters 1000 in carriera: nel 2017 vinse a Cincinnati, nello scorso novembre perse a Bercy. Il bulgaro ha giocato contro Sinner nel 2020 al Foro Italico (ma a porte chiuse) vincendo mentre i due scontri diretti dello scorso anno hanno visto il successo dell’azzurro proprio qui a Miami e a Pechino. Sotto gli occhi di Serena Williams, presente in tribuna, nel primo set decisivo il break al decimo gioco che ha tolto certezze al tedesco, nel secondo set Zverev ha fallito quattro set point sul 6-2, chiudendo poi per 7-4, nel terzo set Dimitrov, approfittando di qualche errore di troppo al servizio del rivale, ha spezzato l’equilibrio nel settimo game conquistando il break del 4-3,e arrivando a chiudere sul 6-4.

In aggiornamento