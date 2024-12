Schumacher, la toccante rivelazione della figlia Gina: nel 2025 Michael diventerà nonno

A casa Schumacher è arrivata la cicogna: Gina, la figlia dell'ex pilota della Ferrari, ad aprile darà alla luce una bambina. L'annuncio sui social tra pony e palloncini rosa

Comunque vada, a casa Schumacher sarà un Natale di forte emozioni: Gina, la primogenita del campionissimo di Kerpen, ha annunciato sui propri profili social di essere in dolce attesa. Michael, dunque, diventerà nonno nel 2025, quando compirà 56 anni, sebbene gli ultimi 11 li abbia trascorsi al riparo da occhi indiscreti dopo l’incidente sugli sci del 29 dicembre 2013. Ma dopo le nozze estive della figlia, per la moglie Corinna le feste di fine anno hanno portato in dote un’altra bella notizia.

Arriva una femminuccia: Micheal diventerà nonno

Gina Schumacher e il marito Ian Bethke hanno annunciato di aspettare una femmina, che chissà se erediterà la passione per i motori che è decisamente di casa. Per annunciare il lieto evento, la figlia del Kaiser ha scelto di postare una fotografia con un pony e tanti palloncini rosa, suscitando forte commozione tra tutti gli appassionati che non hanno mai dimenticato il grande amore per il papà e in generale per le vicende di casa Schumacher.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La primogenita della coppia è attesa per aprile 2025, e la scelta di un pony non è casuale: Gina è da sempre grande appassionata di equitazione, e si diletta quando può (chiaramente non in questo momento) tra concorsi e passeggiate a cavallo. E quella per i cavalli sarà un’altra delle passioni alle quali è destinata la futura nipotina di Michael, considerando che Gina ha conosciuto il suo futuro marito (nonché padre della bambina in arrivo) proprio nell’ambiente dell’equitazione. Insomma, quella foto ha voluto rappresentare una sorta di “ringraziamento” per ciò che il destino è riuscito a combinare, con tutta l’attesa che ne consegue.

Gina e Ian, a settembre il matrimonio “blindato”

La coppia si era sposata a settembre, quando dunque Gina era già incinta di un paio di mesi (e chissà se durante le nozze la cosa era trapelata tra gli invitati). Il matrimonio ha fatto notizia soprattutto per le ferree “regole” imposte dalla famiglia Schumacher agli invitati, ai quali è stato vietato sia di effettuare riprese e filmati, sia di rivelare dettagli della cerimonia e soprattutto legati alle condizioni di salute di Michael.

A Palma de Maiorca, nella villa di proprietà degli Schumacher che ha ospitato la cerimonia e il ricevimento, non è stato trascurato alcun dettaglio: massimo riserbo e nessuna fuga di fotografie e notizie, tenuto conto di quanto sia importante la privacy per la famiglia dell’ex pilota di Ferrari e Mercedes, negli ultimi giorni tornata al centro dell’attenzione dopo le accuse di ricatti subiti da parte di alcuni assistenti del personale che ha in cura Micheal da anni.

La notizia dell’arrivo di una nipotina, però, ha rasserenato il clima di casa Schumacher proprio in prossimità delle feste: per Corinna, che da anni ha deputato interamente la sua esistenza ad assistere il marito, un raggio di luce in un percorso fatto di tanti ostacoli, ma dove forse si comincia a intravedere una luce.