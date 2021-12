Mick Schumacher: "Sogno di lottare per il campionato nel 2022"

27-12-2021 13:28

L’anno da rookie in Formula uno non è stato particolarmente esaltante per Mick Schumacher, complice anche una vettura forse non esattamente prestante. Mick ha fatto quello che ha potuto, mettendo in mostra grinta e determinazione. Per questo motivo, il tedesco, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della scuderia di Maranello nella stagione 2022 di Formula 1, oltre che a gareggiare con la Haas.

Nonostante Mick non abbia collezionato punti in questo primo anno di Formula Uno, Schumacher confida in un 2022 in lotta per il Mondiale.

“Il mio sogno è quello di poter lottare per il campionato il prossimo anno. Non è realistico, ma se non lo volessi non sarei portato per la Formula 1″ – ha detto il terzo pilota della Ferrari e titolare alla Haas al giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung -. La speranza è quella di essere costantemente in zona-punti, questo sarà il nostro obiettivo per il 2022. Vedremo alla prima gara se riusciremo a raggiungerlo”.

