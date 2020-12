Sinisa Mihajlovic è molto deluso dopo la sconfitta dei suoi a San Siro contro l’Inter per 3-1: “Non siamo stati i soliti, non sono stato chiaro. Ho cambiato modulo solo perché non avevo giocatori offensivi, solo Vignato, che comunque gioca meglio a sinistra che a destra”.

I rossoblu non sono quasi mai stati in grado di mettere in pericolo l’Inter: “Volevo i due attaccanti con un difensore in più, forse è stato recepito male”, ha detto a Dazn.

OMNISPORT | 05-12-2020 23:10