Mike Keenan è il nuovo allenatore della Nazionale di Hockey

14-10-2022 22:13

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato di avere affidato a Mike Keenan la guida tecnica degli Azzurri dell’hockey su ghiaccio.

Il canadese, che sarà affiancato dal connazionale Mike Pelino, vanta un curriculum di tutto prestigio sia nelle principali leghe internazionali (NHL e KHL, dove ha vinto la Stanley Cup e la Gagarin Cup) che a livello internazionale (alla guida del Team Canada): l’obiettivo è allestire una squadra pronta al grande evento, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

“Ho avuto bellissime esperienze internazionali, ma questa per me è allo stesso tempo una sfida e un’opportunità unica” sono state le sue prime parole da CT “Trovo emozionante poter seguire un processo di costruzione e sviluppo di una squadra in vista di un’Olimpiade, in più da Paese ospitante: quest’esperienza mi darà modo di conoscere nuove e diverse sfaccettature del gioco. Ogni tanto i miracoli accadono: quello italiano è un popolo appassionato di sport e per questo motivo voglio che le aspettative siano alte. Sono una persona che non ha paura di provare ad abbattere i pronostici e le avversità. Ho allenato il Team Canada in passato e sono abituato ad allestire squadre competitive pur non potendole allenare giorno per giorno: voglio che i miei giocatori possano eccellere, che abbiano voglia di risultati, che venga loro instillata l’idea di successo e siano capaci di competere sotto pressione”.