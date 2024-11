Il 15 novembre il match fra l'ex pugile e la star dei social, venduti 80mila biglietti

Venerdi’ 15 novembre, nello stadio dei Dallas Cowboys, Mike Tyson tornera’ sul ring per sfidare Jake Paul, youtuber da 50 milioni di followers e con meno della meta’ dei suoi anni. L’incontro, per il quale sono stati venduti 80mila biglietti, avrebbe gia’ dovuto tenersi a luglio, ma venne rinviato per problemi all’ulcera di Iron Mike.