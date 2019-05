Milan, addio a Suso: per l'attacco nel mirino uno juventino

Il Milan è sempre più convinto a cedereSusoin estate: l'attaccante esterno spagnolo arriva da una stagione fallimentare e Leonardo è pronto a metterlo sul mercato prima che si svaluti ulteriormente. Il giocatore iberico ha una clausola di 40 milioni di euro ancora attiva: piace a diverse società della Liga e della Premier League.

Il Diavolo per la sua sostituzione considera due nomi: il primo è quello dell'attaccante del Bologna, di proprietà della Juventus, Riccardo Orsolini. L'ex giocatore dell'Ascoli corrisponde all'identikit ideale tracciato dall'amministratore delegato Gazidis: giovane e di prospettiva, è un elemento che potrebbe generare una futura plusvalenza. I rossoblu possono riscattare il cartellino del giocatore pagando 14 milioni di euro, la Juventus può controriscattarlo a 20: per averlo il Milan dovrà sborsare una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Orsolini è anche nel mirino dell'Eintracht Francoforte.

L'alternativa al nazionale Under 21 azzurro è un altro giovane, l'attaccante esterno del NizzaAllan Saint-Maximin. Il giocatore francese di origini guadalupensi è da tempo nel mirino di Leonardo, e in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha confermato di essere interessato a un trasferimento in Italia: "Sì, ho avuto l'opportunità di andare a Milano nel mercato invernale, ma non è andata in porto. Vediamo, di sicuro mi sento pronto a salire di grado e ad andare in una squadra più prestigiosa. Per ora mi sento ancora bene a Nizza. Spetta a me continuare ad avere queste performance, aiutando la mia squadra il più possibile e poi vedremo a fine stagione. Per ora sono concentrato sul campo e voglio aiutare la mia squadra a vincere".

Il Milan ha già un accordo di massima con il Nizza: il prezzo del giocatore, come quello di Orsolini, si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. Su Saint-Maximin è in pressing anche il Borussia Dortmund.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 11:14