Milan: annuncio a sorpresa su Zlatan Ibrahimovic

Durante la conferenza stampa alla vigilia dell'impegno con l'Hellas Verona Pioli ha annunciato: "Ibrahimovic ha l'influenza da qualche giorno e difficilmente sarà convocato".

L'assenza del bomber svedese potrebbe costringere i rossoneri ad un cambio di modulo: "Vedremo, abbiamo posizioni che possono cambiare. Non è il sistema di gioco che fa vincere, ma la qualità delle giocate".

Ibrahimovic non è l'unico a non essere al top della forma: "Anche Kjaer ha l'influenza, domani non ci sarà ma per il derby tornerà disponibile. Krunic ha qualche problema, vedrò se convocarlo stasera".

Focus, poi, sul mercato: "Sono felice che sia finito. Abbiamo gestito bene questa situazione rimanendo concentrati sul nostro lavoro. Sono state fatte le cose che mi aspettavo, ora abbiamo un gruppo coeso e compatto. Abbiamo inserito giocatori di spessori e di qualità. Con Ibra, Kajer e Begovic abbiamo più personalità. Abbiamo fatto gli inserimenti nei punti giusti".

"Suso ci ha salutato con molta serenità dopo la partita di martedì sera. Krys non l'ho visto perché è andato via subito. Non abbiamo avuto problemi, ha lavorato sempre con grande professionalità".

Sembrava ad un passo dall'addio anche Lucas Paquetà: "Nessun caso, deve lavorare tanto e farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa. È un buonissimo giocatore, ma tutti qui lo sono".

"Ho fatto capire ai nostri giocatori che abbiamo buone qualità, e che le squadre che si sanno compattare nelle difficoltà sanno arrivare alla vittoria. Vincendo poi arrivano più convinzioni – ha affermato Pioli -. Ora però gennaio è finito e non conta più nulla, dobbiamo rimanere concentrati. Champions? Pensiamo solo alla partita di domani: solo con questa mentalità possiamo migliorare la nostra classifica".

Chiosa sugli avversari: "Juric sta facendo un ottimo lavoro: la squadra sta bene in tempo e corre tanto. Per noi è stata una settimana particolare e dovremo avere la giusta concentrazione".

SPORTAL.IT | 01-02-2020 15:02