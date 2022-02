Milan, Bierhoff: "Giroud giocatore di qualità, il calcio italiano lo aiuta"

25-02-2022 09:48

L’ex attaccante del Milan anni ’90 Oliver Bierhoff ha parlato alla Gazzetta dello Sport esaltando la nuova verve di Olivier Giroud, attaccante del Milan protagonista di ottima prestazioni da un paio di mesi a questa parte. Ecco le sue dichiarazioni:

“Giroud ha dato un segnale con la sua doppietta nel derby con l’Inter, ha risvegliato questa lotta ora molto incerta per lo scudetto. È un calciatore con grande esperienza, con qualità in area, si sa muovere, segna. Il calcio italiano lo aiuta: è più tattico e più organizzato, ma meno veloce rispetto a Inghilterra o Francia, dove ci vuole più freschezza fisica, velocità. Anch’io ne ho approfittato, lo ammetto: sono convinto che non avrei fatto altrettanto bene in Inghilterra o in Germania. Si sviluppano altri spazi, altri movimenti. Il vostro calcio ama il ‘sistema’, chiamiamolo così, e da tradizione si apprezza la punta centrale. Si sapeva e si sa ancora come metterla bene in azione”.

