Milan, Biglia verso l'addio: l'annuncio

Lucas Biglia lascerà il Milan al termine della stagione. Il centocampista argentino, in scadenza di contratto, in un'intervista all'emittente radiofonica FM 94.7 ha accennato a un possibile ritorno in patria: "Non chiudo la porta a nessuno, il ritorno in Argentina e' fra le opzioni che sto valutando. Decidero' assieme alla mia famiglia cosa e' meglio per noi. Voglio continuare a giocare, sto valutando le telefonate che mi sono arrivate, alcune dall'Argentina".

Biglia sta frequentando attualmente il corso Uefa per allenatore: "Ma non voglio allontanarmi troppo dalla mia famiglia, durante questa quarantena ho riscoperto di averne molto bisogno".

SPORTAL.IT | 25-05-2020 12:34