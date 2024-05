Arbitri: per i playoff di serie B Rocchi mette in campo i big Colombo e Sozza

Slittano a domani le designazioni di serie A, decisi gli arbitri per Palermo-SampdoriaF e Catanzaro-Brescia, al Var ci saranno Mariani e Pairetto

Si conosceranno solo domani gli arbitri designati per la penultima giornata di serie A, il designatore Rocchi ha ufficializatto oggi solo le scelte per le delicate gare dei playoff di serie B del weekend, puntando su due big per Palermo-Sampdoria di venerdì e Catanzaro-Brescia di sabato.

Colombo per Palermo-Sampdoria

Per la sfida del Renzo Barbera la scelta è caduta su Colombo. Il fischietto comasco, fiore all’occhiello della next gen, è considerato un big a tutti gli effetti. Colombo, che qualche errore nel derby scudetto l’aveva fatto e che aveva tollerato troppo in Roma-Juve, aveva arbitrato in B anche la settimana scorsa nel 2-0 del Bari al Brescia.

Mariani al Var dopo gli errori di Marassi

Al Var a Palermo ci sarà Mariani, che non era dispiaciuto in Juve-Milan ma che era reduce da due gare no come Napoli-Juve e Verona-Milan. Dopo un turno in B per Cittadella-Bari era tornato in A per Genoa-Sassuolo ma era stato salvato solo dal Var in due circostanze decisive.

Sozza per Catanzaro-Brescia

Al Ceravolo di Catanzaro, invece, fischierà Sozza di Seregno. Dopo aver deluso in Napoli-Roma Sozza si era riscattato in Torino-Bologna ma aveva lasciato un po’ a desiderare in Milan-Cagliari. Al Var ci sarà Pairetto, che era stato tutt’altro che impeccabile in Napoli-Bologna.

Playoff serie B, le designazioni complete

Queste le designazioni complete delle gare dei playoff

Palermo-Sampdoria (venerdì ore 20.30)

Colombo di Como (Lo Cicero-Mondin, IV uomo Collu, Var Mariani, Avar Meraviglia)

Catanzaro-Brescia (sabato ore 20.30)

Sozza di Seregno (Del Giovane-Di Iorio, IV uomo Monaldi, Var Pairetto, AVar Serra)