04-01-2022 20:03

Sven Botman è pronto a trasferirsi in Italia: il difensore olandese non vede l’ora di vestire la maglia del Milan e ritrovare Mike Maignan, ma al momento la sua valutazione è fuori scala per il budget rossonero.

Il Lille valuta il giocatore 30 milioni di euro circa: troppo al momento per Paolo Maldini e Frederic Massara, che sperano di sfruttare gli ottimi rapporti con la società francese per trovare una soluzione, riporta Milannews.it.

OMNISPORT