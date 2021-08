Milan, Brahim Diaz: "È un onore giocare per questo club"

Appena tornato al Milan, il trequartista e neo numero 10 rossonero Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue parole:

“Amichevole col Real Madrid? Abbiamo fatto una grande partita, con entusiasmo e voglia di vincere, è qualcosa di buono verso la prima in Serie A. Ho provato il tiraggir, come si dice qui, ma il portiere ha fatto una buona parata. In questa stagione voglio dare tutto per fare gol e assist”.

Uno dei momenti più alti della scorsa stagione per lo spagnolo è stato senza dubbio il gol alla Juventus:

“E’ stato importante per me e per la squadra, la Juve è una squadra forte. Abbiamo fatto una grande partita, ci ha fatto bene per il finale dell’anno scorso”.

Poi una parola su colui che sta “istruendo” la nuova generazione di giovani rossoneri, ovvero lo svedese Zlatan Ibrahimovic, acquistato dal Diavolo anche per far da chioccia ai giocatori più inesperti oltre che per le sue prestazioni sul rettangolo verde:

“Mi parla sempre, mi dà buoni consigli. Ha un’esperienza incredibile nel mondo del calcio, fa sempre la differenza, sia quando gioca che quando è fuori”.

Infine, un commento sul suo ritorno al Milan:

“Ringrazio tutti, la verità è che è un onore giocare per il Milan e per i suoi tifosi. Si meritano tutto, sono molto felice di stare qui, è una squadra incredibile”.

