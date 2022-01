Milan, conferme dal Belgio: piace Theate

15-01-2022 19:03

Il Milan continua il suo casting per un difensore, vista anche l’indisponibilità di un mese da parte di Tomori. Dal Belgio, per mezzo del sito hln.be, arrivano conferme alle voci dei giorni scorsi: i rossoneri sarebbero interessati ad Arthur Theate, belga classe 2000 del Bologna. La dirigenza milanista potrebbe fare un tentativo serio già a gennaio, anche se non sarà facile.

Theate è arrivato a Bologna in prestito con obbligo di riscatto condizionato, fissato a sei milioni. La base di partenza per una trattativa dovrebbe essere quindi di circa 10 milioni. Il Bologna, prima, dovrebbe però riscattarlo, in anticipo rispetto alla scadenza.

