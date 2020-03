Milan, Crudeli: Via un campione ma arriva un fuoriclasse

Non è un momento felice per il Milan e i suoi tifosi: le beghe interne (Boban contro Gazidis e viceversa) e quelle a distanza (la lite Mirabelli-Maldini) unite alla perplessità sul futuro tecnico e societario e a una classifica che ancora non appaga le ambizioni del club non fanno dormire sogni tranquilli. L’incertezza regna sovrana ma c’è chi pensa in positivo per il futuro dei rossoneri.

IL MERCATO – Si tratta di Tiziano Crudeli. Il giornalista-tifoso, volto noto di 7Gold, nel corso del Processo ha dato due notizie di mercato. Una negativa ma l’altra fa già sognare i tifosi.

LA CESSIONE – Crudeli dice: “Il club di via Aldo Rossi potrebbe chiudere due clamorosi affari a giugno. Mi risulta che Gianluigi Donnarumma andrà via. Il portiere rossonero sarà ceduto anche perché non sembra avere intenzione di rinnovare il suo contratto con il Milan“.

L’ACQUISTO – L’opinionista poi ha aggiunto nel corso del suo intervento nel corso di Diretta Mercato: “Il Psg riscatterà l’attaccante Mauro Icardi dall’Inter. L’argentino, a mio parere, andrà al Milan per Gianluigi Donnarumma e un conguaglio a favore dei transalpini”.

E IBRA? – Con chi giocherebbe Icardi? Magari in coppia con Ibra. Secondo Luciano Moggi, infatti, lo svedese è pronto a restare. L’ex dg della Juve lo ha assicurato nel corso della stessa trasmissione su 7Gold: “Ibrahimovic vuole restare al Milan così come la società rossonera ha intenzione di confermarlo”.

SPORTEVAI | 05-03-2020 08:48