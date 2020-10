Milan, dirigenza al lavoro per la difesa: tre nomi per gennaio

Il Milan continua il suo avvio di stagione senza sconfitte ma nelle ultime settimane ha dovuto far fronte a diverse difficoltà fra infortuni, contagi da coronavirus e l’inevitabile fattore stanchezza. Per questo motivo la dirigenza, ritrovata l’armonia dopo la crisi dei primi mesi del 2020, è al lavoro in prospettiva per rinforzare la rosa nella prossima sessione di mercato, quella invernale.

Si cerca in particolare un difensore centrale e i nomi caldi, in questo senso, sono i tre obiettivi già sondati nel mese di settembre: Nikola Milenkovic della Fiorentina, Ozan Kabak dello Schalke e Mohamed Simakan dello Strasburgo. Possibile anche un rinforzo sulla fascia, un nome che possa dare respiro a Theo Hernandez e Calabria, in attesa di capire il valore di Dalot.

Se per il difensore viola l’operazione sembra molto difficile, vista la richiesta del club gigliato che si aggira attorno ai 40 milioni, per Kabak e Simakan l’intenzione è quella di riprendere il dialogo interrotto in coda alla sessione estiva. Soprattutto il francese era parso vicinissimo al trasferimento, ma per alcuni dettagli la trattativa non si era concretizzata in tempo. A gennaio potrà ripartire l’assalto.

Intervenuto all’assemblea dei soci del Milan, l’amministratore delegato Ivan Gazidis non ha nascosto che la dirigenza rossonera stia lavorando già ora in questo senso: “La direzione sportiva guidata da Paolo Maldini si sta già attrezzando per la finestra invernale, siamo fiduciosi – ha detto -. Abbiamo una strategia chiara: ingaggiare alcuni dei migliori talenti del mondo e farli crescere con noi”.

“Stiamo attraversando un momento positivo, ma il percorso è ancora lungo e impegnativo – ha poi aggiunto il dirigente sudafricano, che il prossimo 5 dicembre festeggerà i due anni in rossonero -. Il club ha una proprietà forte alle spalle che ha fiducia nella programmazione”.

OMNISPORT | 28-10-2020 19:33