Il Milan riporta in casa un'altra bandiera

Un gradito ritorno in un momento del tutto positivo: dopo Paolo Maldini il Milan riporta in società un’altra storica bandiera. Franco Baresi è stato nominato vice presidente onorario nel corso dell’assemblea dei soci.

L’annuncio è stato dato direttamente dal presidente Paolo Scaroni:

“Abbiamo svolto l’assemblea in modo regolare, tutti connessi con una sessantina di azionisti. Tutto è stato approvato all’unanimità, sia il bilancio sia la nomina del cda. Per quanto riguarda il CdA abbiamo portato in consiglio Massimo Ferrari, che fa parte anche dell’associazione dei piccoli azionisti. Sono stato rinnovato come presidente del cda per il prossimo triennio, con decisione unanime. Franco Baresi sarà il vice presidente onorario del club”.

La nomina di vice presidente è arrivata proprio nel giorno del 23° anniversario della partita di addio dello storico ex difensore rossonero, che ricopriva già il ruolo di ambasciatore per il Milan nel mondo.

OMNISPORT | 28-10-2020 13:15