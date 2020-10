Milan, Donnarumma negativo ma sui social è polemica

Una sola settimana di stop e il Milan può fare affidamento nuovamente su Gigio Donnarumma e su Jens Petter Hauge. Nella serata di ieri, infatti, la società rossonera ha rivelato che i due giocatori si sono sottoposti a dei tamponi che sono risultati negativi.

Del resto sia il portiere della nazionale che il giocatore norvegese non hanno mai sviluppato i sintomi della malattia e a soli sei giorni dall’annuncio della loro positività hanno avuto anche il via libera per tornare ad allenarsi e a giocare insieme agli altri. Una situazione anomala visto che i tempi per la negatività di solito sono ben più lunghi.

La reazione dei social

I tifosi del Milan hanno vissuto la notizia come una grande liberazione. Donnarumma è uno dei punti di riferimento per la squadra di Stefano Pioli, e la sua assenza, anche se momentanea si è fatta molto sentire. “Praticamente il tampone ci è costato il pareggio contro la Roma”, dice un tifoso rossonero. Ma sui social è soprattutto festa: “E’ la notizia migliore che potessimo avere in questo momento”.

La polemica

Ma non c’è solo soddisfazione per la buona notizia: “Felice che i tamponi di Donnarumma e Hauge siano negativi ma ormai non si capisce più nulla. Per qualcuno basta 1 giorno a guarire, ad altri 3 ad altri ancora 20. Un mistero” scrive Federica. E c’è anche chi come Loris polemizza: “Calciatori positivi che anche in un giorno o due tornano negativi. Il calcio vi sta lanciando un messaggio, cercato di coglierlo prima di lanciarvi in ulteriori lockdown che possono distruggere completamente il paese”.

Verso il rinnovo

Dopo la buona notizia riguardante il tampone, ora i tifosi rossoneri sperano verso un altro finale positivo, quello più importante e più spinoso che riguarda il rinnovo di contratto del numero uno rossonero. La trattativa tra la società e Mino Raiola, agente del giocatore, prosegue ormai da un po’ di tempo ma i buoni risultati ottenuti dal team di Pioli in questo momento della stagione possono rappresentare un passo avanti significativo.

31-10-2020