Milan e Fiorentina cercano il riscatto: chi vince

Milan – Fiorentina è il posticipo della domenica sera della sesta giornata di Serie A 2019 – 2020.

Una partita che mette di fronte due squadre che in estate hanno cambiato molto: il Milan ha un nuovo allenatore (Giampaolo) e sul mercato ha fatto investimenti importanti (Theo Hernandez, Leao, Bennacer), mentre la Fiorentina ha cambiato proprietà e ha acquistato a parametro zero Ribery, che ha portato esperienza internazionale e ha alzato il livello qualitativo della squadra.

L’inizio di campionato delle due squadre è stato traballante: il Milan è la squadra che ha tirato meno in Serie A, mostrando limiti nella manovra offensiva, mentre la Fiorentina non ha capitalizzato quanto prodotto e la prima vittoria è arrivata solamente alla quinta giornata contro la Sampdoria. Chi vincerà tra Milan e Fiorentina? Vediamo cosa dicono le quote.

Quando si gioca Milan – Fiorentina

Il calcio d’inizio di Milan – Fiorentina è fissato alle ore 20:45 di domenica 29 settembre. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Milan – Fiorentina: i pronostici

Difficile fare un pronostico su Milan – Fiorentina. Le due squadre stanno vivendo un momento particolare: i rossoneri arrivano da una sconfitta pesante nel derby, mentre la Viola ha solo cinque punti in classifica. Sarà un match molto equilibrato, deciso dagli episodi. Per capire chi potrebbe essere la favorita per la vittoria, vengono in nostro soccorso le quote dei bookmaker per le scommesse online. La vittoria del Milan è quotata a 2,25, quella della Fiorentina a 3,35, mentre il pareggio a 3,20.

Interessante anche analizzare chi tra Milan e Fiorentina ha le maggior probabilità di segnare per prima. Il primo gol fatto dal Milan è quotato 1,80, mentre se è la Fiorentina a segnare per prima la quota sale a 2,25. Quanti gol saranno segnati nel match? Anche qui vengono in soccorso le quote delle scommesse sportive. L’over a 1,5 è quotato a 1,35, mentre l’under a 1,5 a 2,95 (il numero complessivo di goal delle partite deve essere superiore a 1 per la prima quota e inferiore a 2 per la seconda). Per l’over a 2,5 la quota sale a 1,67, mentre per l’under a 2,5 scende a 2,10. L’over a 3,5 è quotato a 3,6, mentre l’under a 3,5 a 1,25.

Quale potrebbe essere il risultato finale del match? Dalle quote arrivano dei suggerimenti preziosi. Il risultato più probabile è 1-1 con una quota di 6,00, mentre il più assurdo il 4-4 con una quota di 200. La vittoria del Milan per 1-0 è quotata a 7,50 e il 2-0 a 9,5. Il pareggio per 0-0 ha una quota di 9,00, mentre la vittoria della Fiorentina per 0-1 è bancata a 9,5, lo 0-2 a 15,00.

IOL | 27-09-2019 10:56