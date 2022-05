Milan, Gazidis: "Maldini dirigente serio. Io qui mi sento a casa"

22-05-2022 23:26

Ivan Gazidis ha parlato subito dopo la vittoria del Milan contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport. Questo successo, la conquista del campionato di Serie A 11 anni dopo l’ultima volta, è un grande traguardo per Gazidis, che non manca di elogiare con forza chi questa squadra ha aiutato a costruirla, ovvero Paolo Maldini:

“E’ una storia magnifica, ma Maldini non è una bandiera, è un dirigente preparato e che lavora in modo serio per questa società. Ho sempre avuto fiducia in Paolo, sin dall’inzio; adesso è fondamentale per questo club, non solamente per il passato ma soprattutto per l’avvenire. Mi sento a casa, sono un tifoso del Milan. Mi sento qualcosa di speciale, non posso spiegare ma è un sentimento di appartenenza, mi fa molto felice”.

OMNISPORT