Milan: I voti di Pellegatti scatenano la bufera sul web

Non è stato il miglior Milan quello che vincendo a Udine ha consolidato il primo posto in classifica dando comunque prova di maturità nel saper crescere nelle difficoltà ma è normale che quando arriva una vittoria si è sempre un po’ più generosi nei voti. Anche Carlo Pellegatti, sul suo canale youtube, ha fatto le sue pagelle ma non tutti i suoi giudizi sono stati “approvati” dai tifosi.

Pellegatti dà i voti ma è generoso con Romagnoli

La storica voce di Milan Channel parte dal reparto difensivo e dice: “Donnarumma 6, nessun intervento di rilievo, Calabria 7, tra i migliori, puntale e preciso, Kjaer 6,5, non è stato impegnato in maniera preponderante ma è sempre lui che fa apparire gli attaccanti avversari come attaccanti normali, Romagnoli 5,5 perché compie lo stesso errore di Firenze, forse non c’è rigore ma se colpisci prima la palla e poi l’avversario danno sempre il rigore, Theo 6 di stima, non è nel suo miglior periodo di forma

Le pagelle di Pellegatti al centrocampo

Si passa poi al centrocampo “Kessie 7, è stato importante oltre al gol, Bennacer 6: ha risentito delle fatiche dello Sparta, è stato meno preciso di giovedì, Selemekaers 5,5, si è visto poco, Calhanoglu 5, non mi è piaciuto, non era in condizioni fisiche

Pellegatti dà 8 a Ibrahimovic

Infine l’attacco: Leao 6, spesso presente all’azione offensiva del Milan anche se ha patito la stanchezza pure lui, Ibrahimovic 8, per lui assist e gol straordinario. Quelli dalla panchina sono entrati bene tutti, come Diaz e Rebic. Bene Tonali 6,5 a lui, Pioli 8 nonostante la squadra abbia fatto più fatica di altre volte, non ha sbagliato una mossa nei cambi

I tifosi contestano il voto a Romagnoli

Fioccano i commenti sul web: “Ciao Carlo, che facciamo? Difendiamo ancora Romagnoli? Io per mia curiosità mi sono andato a guardare qualche partita anche di questa estate… ricordi il gol del giapponese del bologna in Milan – Bologna 5-1? Vedi come “difende” Romagnoli? Quanti rigori ha causato come quello di ieri? Qual è il suo valore aggiunto?” o anche: “Ho notato che ogni volta che prendiamo gol in centro difesa, a sbagliare è sempre Romagnoli. Non è che è vittima della fretta di rinnovare ed è meno concentrato?!”.

C’è chi rimprovera Pellegatti: “Sei sempre troppo generoso verso Romagnoli!!! Come fa un difensore, nel giro anche della Nazionale ad incappare con errori di questo tipo?…. Purtroppo è spesso protagonista in negativo, per fortuna abbiamo trovato un difensore centrale di GRANDE LIVELLO” o anche: “Sei una testa dura, Romagnoli è una sòla, troppi errori, va venduto”.

Per i tifosi Romagnoli non deve essere il capitano

C’è chi scrive: “Romagnoli 5 perchè praticamente ha sbagliato tutto…. secondo me Pioli dovrebbe mettere Gabbia almeno stà meglio di Romagnoli…” e infine: “Romagnoli non dovrebbe essere il nostro capitano, è brutto da dire ma sarebbe dovuto essere Donnarumma“.

SPORTEVAI | 02-11-2020 11:00