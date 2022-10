Milan, Ibrahimovic medita il ritiro in caso di nuovo stop

06-10-2022 14:02

Zlatan Ibrahimovic sta lavorando senza sosta per tornare a disposizione di Stefano Pioli. Dopo l’operazione al crociato, lo svedese aveva firmato a maggio un prolungamento di un anno coi rossoneri, con un contratto al netto ribasso rispetto agli anni precedenti.

Come riportato però da Alessandro Alciato nel corso della diretta di ieri sera ad Amazon Prime Video per Chelsea-Milan, lo svedese potrebbe anche decidere di ritirarsi dal calcio giocato in caso di nuovo infortunio, o nel caso il suo recupero non proceda come Ibra desidera.

Senza dubbio però, il 41enne farà di tutto per tornare in campo e dare una mano ai suoi compagni a difendere lo Scudetto conquistato lo scorso anno. Al momento infatti non c’è niente di certo, e questa è un’indiscrezione importante si, ma da prendere con le giuste cautele. L’ipotesi ritiro, tuttavia, è sul tavolo, non resta che attendere, dicembre sarà il mese decisivo.