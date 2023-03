Stefano Boeri potrebbe essere il progettista, ma per adesso il suo studio si è trincerato dietro il più classico dei no comment

03-03-2023 15:30

Il nuovo stadio del Milan, all’ippodromo La Maura – che come vedremo sta incontrando più di una protesta – potrebbe essere progettato dall’archistar Stefano Boeri. L’indiscrezione arriva dal Corriere della Sera. Lo studio Boeri per ora si è trincerato dietro un no comment.

Milan, il nuovo stadio di Boeri

Potrebbe esserci la mano di Boeri dunque dietro al rifacimento dell’area, con due progetti: uno è certo ed è quello dei Nove Giardini della biodiversità; l’altro sarebbe quello del nuovo impianto del Milan. Boeri, ricordiamolo, è l’ideatore del Bosco Verticale e già in passato aveva presentato un progetto per uno stadio-bosco per Milano. La zona si trova all’interno del Parco Sud, ragione per cui sarà il Consiglio direttivo del Parco a decidere se dare o meno il benestare.

Il progetto di Cardinale incontra anche un altro ostacolo, cioè il vincolo monumentale presente su una porzione limitata dell’area e non sullo spazio su cui verrà realizzato lo stadio. Ma questo vincolo potrebbe essere ampliato sull’intera area. I tempi non saranno brevi, quindi. Difficile ottenere gli ok prima del 2025, senza considerare gli ostacoli di natura politica.

Boeri: l’architetto tifosissimo dell’Inter

Una curiosità su Boeri: è tifosissimo dell’Inter. E tra l’altro il problema di costruire in una zona verde potrebbe riguardare anche i nerazzurri qualora dovesse venire confermata la strada di Rozzano. Saremmo infatti fuori dal Parco Sud, ma soltanto per pochi metri.

Insomma, non sono pochi i problemi che le due milanesi devono superare per poter avere i loro stadi di proprietà. Tornando al Milan, i tifosi sognano la nuova casa rossonera firmata Boeri, uno stadio che dovrebbe essere invidiato in tutta Europa.

Nuovo stadio del Milan: i no in Comune

Il Milan non ha ancora ufficializzato il progetto, ma al Comune di Milano sono iniziate le proteste. Si sta lavorando, in Consiglio, a una mozione che coinvolga anche il sindaco Sala e la giunta a non modificare la variante urbanistica di tipologia d’uso de La Maura. Già ci sono 14 firmatari (8 del Pd, tre civici, i tre consiglieri dei Verdi). Si vocifera che nessun consigliere della maggioranza sia favorevole.

Filippo Barberis, capogruppo del Pd, ha dichiarato: “La strada maestra resta quella indicata dal Consiglio a dicembre con entrambe le squadre che costruiscano nell’area San Siro. La Maura? Ci sono delle criticità e delle contrarietà diffuse in maggioranza sulla scelta dell’area dell’ippodromo”. “Fare uno stadio a La Maura è contro tutto” spiega il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi.

Un’altra mozione di Enrico Fedrighini, della Lista Sala, riguarda la tutela del Parco Agricolo. “La Maura è l’ultimo polmone verde di Milano e tale deve rimanere. Pensiamo che sia quasi impossibile trovare un luogo meno indicato della pista del trotto per ipotizzare la costruzione di uno stadio di calcio da oltre 50 mila spettatori”. Il voto del Consiglio comunale sarà obbligatorio solo se servirà la variante urbanistica.