Milan, il padre di Vlasic: "C'è qualcosa"

Arrivano conferme sull’interesse del Milan per Nikola Vlasic, trequartista del Cska Mosca. Il padre del giocatore a net.hr ha commentato così le indiscrezioni: “C’è qualcosa, ma per ora è tutto quello che posso dirti. Queste cose di cui non si dovrebbe parlare molto, finché non sono chiuse”.

Il Milan non va oltre la proposta di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, mentre il club russo vuole 30 milioni e un trasferimento a titolo definitivo.

OMNISPORT | 14-07-2021 22:56