Milan, il paragone di Trevisani spacca i tifosi

La partenza del Milan in campionato non è stata di certo quella che si attendevano i tifosi. Pur non promettendo trofei o grandi vittorie, né parlando esplicitamente di lotta per un posto in Champions League, in estate i dirigenti rossoneri avevano assicurato che il nuovo Milan avrebbe mostrato un calcio europeo e posto le basi per la rinascita anche in termini di risultati.

Finora, entrambi gli obiettivi sembrano lontanissimi e con la classifica che vede la squadra di Marco Giampaolo un solo punto più su della zona retrocessione anche centrare un posto nella prossima Europa League appare davvero complicato.

Anche per questo motivo le parole pronunciate a Sky Sport 24 da Riccardo Trevisani hanno avuto un grosso impatto sul mondo rossonero.

COME IL TORO. Il giornalista ha parlato del valore attuale del Milan, paragonandolo a quello di altre squadre di serie A: una valutazione che ha finito per dividere i tifosi del Diavolo. “Per me Juventus, Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Lazio sono superiori al Milan – ha dichiarato Trevisani – attualmente possiamo discutere di livello col Torino”.

Diverse le reazioni dei milanisti. “Noi come il Torino? Magari”, ammette Luca su Twitter, seguito da GenAbr (“Siamo peggio”) e Gargantua: “In questo momento in ogni caso è vero, è inutile che c’incazziamo se facciamo schifo, sarebbe anche onesto ammetterlo”.

Per Alessandro, Trevisani è stato fin troppo tenero: “Rose a confronto, il Torino è nettamente superiore. Più vicino alla Fiorentina secondo me…”. C’è però anche chi pensa che nel valutare l’ultima sconfitta non s’è tenuto conto del valore dell’avversario: “Al 51’ ci siamo trovati in inferiorità contro la Fiorentina, ottima squadra – scrive Alberto -. Nessuno vincerebbe con la Fiorentina sotto di 1 e di 1 uomo. Nessuno”.

RIMPIANTO GATTUSO. Altri, invece, pensano che Giampaolo non riesca a far rendere la squadra a dovere. “Gattuso l’anno scorso è arrivato sopra a Lazio Roma e Torino e quest’anno non si può fare meglio? Ma stiamo delirando?”, commenta ad esempio Gioele.

E proprio sul valore del lavoro di Gattuso è tornato anche Trevisani. “L’anno scorso sembrava un Milan da quarto posto – ha aggiunto il giornalista -, e lo sembrava perché Gattuso l’ha fatto sembrare un Milan da quarto posto. Gattuso può avere tutti i difetti del mondo, ma ha portato il Milan ad un livello di continuità che questa squadra fra gioventù e acquisti sbagliati difficilmente può avere”.

Quanto al mercato, per Trevisani l’arrivo di una pedina in più non avrebbe cambiato volto a questo Milan. “Nella squadra di ieri sera Correa – sogno estivo di Boban e Maldini – cosa avrebbe potuto fare? In una squadra che va a spasso per il campo non trovando mai gli avversari cosa risolve Correa?”.

SPORTEVAI | 01-10-2019 12:03