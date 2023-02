Milan, in arrivo il rinnovo di Giroud e l'ingaggio di Sportiello

Nelle prossime ore, l'attaccante francese dovrebbe prolungare fino al 2024

08-02-2023 17:43

Prime operazioni di mercato per il futuro in casa Milan. Come riportato da calciomercato.com, nelle prossime quarantotto ore arriverà il prolungamento del contratto di bomber Olivier Giroud. Il classe 1986 si accorderà col club rossonero fino al 30 giugno 2024, andando a percepire circa 4 milioni a stagione.

Non finisce qui. Si lavorerà anche tra i pali, per garantirsi un secondo portiere che “alla bisogna” possa dimostrarsi all’altezza della situazione differentemente da quanto successo con Ciprian Tatarusanu. Si tratta di Marco Sportiello, che Paolo Maldini ha lavorato per portarlo a Milanello già in questa sessione invernale, trovando però l’opposizione dell’Atalanta. Il classe 1992 di Desio firmerà, dunque, a parametro zero per la prossima estate.