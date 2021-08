Milan in volo, ma Pioli promette: "Altri tre acquisti in arrivo"

Il Milan vince e convince con il secondo successo consecutivo nelle prime due giornate di Serie A. Ma al di là dell’ottima forma già dimostrata dai giocatori rossoneri (nonostante, peraltro, importanti assenze), il Diavolo non ha intenzione di fermarsi. Tanto che Stefano Pioli ha già promesso ulteriori interventi sul mercato. Con tre ulteriori innesti prima della chiusura delle trattative.

“Bakayoko non ha ancora firmato, ma probabilmente diventerà un nostro giocatore. E altri ne arriveranno. Penso che metteremo sotto contratto un altro paio di rinforzi“, ha infatti spiegato ai microfoni di ‘DAZN’ l’allenatore rossonero dopo il 4-1 di San Siro al Cagliari. E, sulla possibilità di schierare contemporaneamente in campo Zlatan Ibrahimovic e il lanciatissimo Olivier Giroud: “Sono aperto a tutte le soluzioni. Quando l’occasione si presenterà, non ci tireremo indietro”.

Ora la priorità di Pioli, oltre ad avere un quadro definito della propria rosa a mercato concluso, è recuperare tutti gli effettivi a sua disposizione: “Ho fuori giocatori come Ibrahimovic e Kessié. Spero di recuperare tutti, e a un certo punto avremo la possibilità di schierare diverse alternative. L’importante, però, è giocare in questo modo”.

“Sto già faticando a fare delle scelte, e in futuro sarà ancora più complesso. Ma se manterremo sempre questo approccio, saremo sempre competitivi“, ha aggiunto Pioli. Che ha voluto elogiare alcuni singoli: “Tonali ha lavorato tanto. Nel primo giorno di raduno ho trovato completamente maturato lui, Leao e Krunic. Le lezioni del passato sono servite a ognuno di loro”.

Infine un aspetto tutt’altro che da sottovalutare. “Ritrovare i nostri tifosi è stata una grandissima emozione. Anche per questo abbiamo giocato un primo tempo di grande ritmo e qualità. Nonostante il fatto che i ragazzi mi sentissero di meno“. Parola di Stefano Pioli.

OMNISPORT | 29-08-2021 23:58