Milan, Jens Petter Hauge torna a parlare del suo trasferimento

Jens Petter Hauge è stato intervistato da “Kicker.de” per parlare della sua stagione dopo il trasferimento al Milan. Il classe 1999 sta facendo molto bene quando chiamato in causa, soprattutto per quanto fatto vedere nelle gare di Europa League. Ultimamente il suo spazio si è leggermente ridotto, ed è di stamattina la notizia della sua esclusione dalla Lista Uefa.

Detto ciò, quanto sta facendo di buono rimane. Così Hauge ricorda il suo trasferimento in rossonero, un occasione impossibile da rifiutare:

“Dopo la gara ( il preliminare di Europa League giocato con la maglia del Bodo/Glimt, ndr) tutto è successo molto velocemente, non ho dovuto pensarci due volte. Se un club come il Milan ti fa un’offerta devi prenderla. Volevo restituire qualcosa al club che mi aveva dato una chance quando ero ancora molto giovane, credettero in me e mi diedero una possibilità. Per questo sono contento che il Bodo abbia avuto diversi soldi dalla mia cessione. L’offerta rifiutata del Brugge? Il Bodo e il Brugge erano d’accordo per una cifra che aveva accontentato il club, però io rifiutai, c’erano ancora diverse opzioni”.

OMNISPORT | 03-02-2021 15:41