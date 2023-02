Milan, Kalulu: "Voci sullo spogliatoio tutte fake news"

Il difensore ha parlato del momento dei rossoneri alla vigilia della gara di Champions League con il Tottenham.

13-02-2023 17:08

Il Milan è tornato alla vittoria nella gara di campionato con il Torino dopo un mese di digiuno, ma ora è già tempo dell’ottavo di finale di Champions League contro il Tottenham. Pierre Kalulu ha parlato della sfida a SportMediaset: “Vogliamo passare ai quarti. Sarà una gara difficile e tosta, ma ci siamo preparati bene”. Quindi, una battuta su Harry Kane: “Se dormirò prima di affrontarlo? Dormo sempre prima di giocare”.

Kalulu ha voluto poi parlare delle critiche ricevute di recente sullo spogliatoio rossonero: “Sono uscite tante cose, ma sono tutte fake news. È solo gossip, non so da dove siano uscite queste voci”. Il giocatore si è poi concentrato sulla nuova difesa a tre del Milan: “Cambia l’atteggiamento difensivo, mentre in fase di impostazione lo abbiamo sempre fatto a tre”.