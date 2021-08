Milan, l'ironia dei tifosi corre sul web: Inter illuditi, è un bluff

Una rondine non fa primavera, e ci siamo, ma un gol e un assist al debutto ufficiale con la nuova maglia legittimano i rimpianti nella sua ex squadra? Meglio di così non poteva cominciare l’avventura di Calhanoglu con la casacca dell’Inter. Il turco è stato tra i migliori in campo, premiato con pagelle che vanno dal 7 all’8. Già stregata la San Siro nerazzurra che, com’era scontato, ne ha approfittato per prendere in giro i cugini che hanno perso il giocatore a parametro zero. Ma come l’hanno presa i tifosi del Milan?

I tifosi del Milan non rimpiangono Calhanoglu

Sui social tra i fan del Diavolo quasi nessuno crede che Calhanoglu si confermerà a questi livelli: “Çalhanoğlu è un buon giocatore? Sì →Alterna partite da top player ad altre da bidone? Sì →Vale €5M netti all’anno? No. Tempo al tempo” o anche: “Calhanoglu già perfettamente calato nella realtà interista: protagonista ad agosto” oppure: “ogni tanto segnava anche con il Milan, ma sempre una schiappa rimane. Con il Genoa di oggi forse segnerei anche io, non è neanche una squadra di serie B”.

C’è chi scrive: “Bravo Calhanoglu, dai false speranze agli interisti così ci divertiremo il doppio” o anche: “In questo momento giocare contro il Genoa e giocare contro nessuno è la stessa cosa, anzi contro nessuno è più difficile!” oppure: “Ma all’Inter è andato Calhanoglu o Leo Messi? Davvero siete così esaltati per un gol e un assist? Aspettate le prossime partite! Aspettate a ringraziare!” e ancora: “Non ha voluto rimanere al Milan. Se n’è andato in malo modo. Non ha portato rispetto ai tifosi. Punto. Per me sono queste le cose che contano. L’uomo deve venire prima del calciatore” e infine: “Calhanoglu pure col Milan spesso faceva partite di spessore, alternate però a partita di merda dove pareva un cadavere ambulante. Prima di esaltarlo bisogna esaminarlo diverse partite”.

SPORTEVAI | 22-08-2021 10:02