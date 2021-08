Inter, Hakan Calhanoglu: "RIngrazio tutti i tifosi"

Esordio da sogno per il turco Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter. Il turco, alla sua prima presenza ufficiale a San Siro, si mette in mostra con un assist (da corner per Skriniar) e con un gol pochi minuti dopo. Ai microfoni di DAZN, l’ex Milan dice di sentirsi già parte del progetto nerazzurro. Ecco le sue parole:

“Ringrazio tutti i tifosi, sento già che sono con me. Voglio dare il massimo per l’Inter, ringrazio Piero (Ausilio, ndr) e Inzaghi, è per loro che sono qui […] Abbiamo lavorato tanto e bene, so che mister Inzaghi si aspetta qualcosa in più da me. Voglio dare il massimo per questa squadra”. Su Stefano Sensi: “Siamo giocatori maturi, è facile giocare con compagni che hanno qualità. Oggi abbiamo fatto una bella partita tutti insieme, vogliamo continuare così”.

OMNISPORT | 21-08-2021 20:56