Inter, i tifosi incoronano i nuovi re di Milano

Esordio più che convincente in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi. Contro un Genoa a dir poco rinunciatario, i nerazzurri archiviano la pratica con due reti in 14′ e chiudono i giochi nella ripresa. Sui social i tifosi possono esultare e incoronano i nuovi idoli di casa: Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko: gol e assist per entrambe all’esordio davanti a un San Siro finalmente con i tifosi sugli spalti.

Inter-Genoa, primo tempo in scioltezza per i campioni d’Italia

Nella prima frazione i nerazzurri partono forte e si portano sul doppio vantaggio in meno di un quarto d’ora. Skriniar apre le danze al 6′ con una perfetta incornata sul corner pennellato dalla destra da Calhanoglu. Il turco si prende la gloria personale al 14′ con una precisa conclusione dai venti metri che fulmina Sirigu e fa esplodere i tifosi. L’ultimo a fare gol e assist all’esordio fu un giovanissimo Ibrahimovic.

Sui social si sprecano i complimenti per Simone Inzaghi. Un tifoso chiede: “Conte chi?”, e un altro sottoliena: “Ha fatto di più Inzaghi in mezzo tempo che Conte in 2 anni. Con una squadra che vale la metà”. E un supporter scrive: “Forse la partenza di Lukaku è stata un bene, l’Inter è una squadra Inzaghi la sta plasmando…”. La prestazione realmente troppo arrendevole del Genoa, porta tanti tifosi a chiedere il ritorno a un campionato a 18 squadre: “Il mio commento tecnico dopo il primo tempo di Inter-Genoa è: Serie A a 18 squadre is coming home”.

Inter-Genoa, i tifosi incoronano Calhanoglu e Dzeko

A inizio ripresa, Dzeko serve un cioccolatino per Calhanoglu che viene murato. Ma il tocco con il petto del bosniaco raccoglie consensi positivi tra i tifosi. C’è chi commenta: “Forte Dzeko mamma mia“, “Ma vogliamo parlare delle sponde di Dzeko?”. Passano pochi minuti e Calhanoglu torna a infiammare i social con una splendida rete sul cross basso di Perisic, che però viene annullata per offside del croato. C’è chi scrive: “Che giocatore Calhanoglu!!!”, “Calha aveva fatto un’altra meraviglia“, e chi punge i cugini del Milan: “Meglio così. Abbiamo risparmiato un suicidio di massa dall’altra parte del naviglio”.

Al 74′ Vidal, appena entrato in campo insacca il tris che chiude definitivamente i giochi. Passano 3′ e Inzaghi richiama in panchina Hakan Calhanoglu, per la standing ovation di S. Siro e dei social: “Standing ovation per Hakan“, “Bravo Calha, mai avrei pensato di dirtelo”, “Che impatto di Calhanoglu partita magistrale… i cugini si staranno mangiando le mani… Oltretutto perso senza guadagnarci neanche un misero euro”, “migliore in campo assoluto“, “Tutti in piedi per Calhanoglu”.

Nel finale arriva il poker. Ci pensa Dzeko con un perentorio colpo di testa sul cross perfetto di Vidal. Sui social, il tifosi non può che godersi la goleada. C’è chi esalta il cileno: “Assist clamoroso di King Arturo”, ma i complimenti migliori se li prende l’ex Roma: ” Lukaku chi? Che Djeko…”, “Non ha sbagliato una sponda, punto di riferimento centrale con sigillo finale. Grazie Dzeko“, “Quanto si meritava il gol Dzeko Esordio eccezionale dove ha mostrato tutte le armi del repertorio. Gli anni passano, ma il talento no“. In chiusura un tifoso scrive: “Hakan+Dzeko: Milano a due nuovi re”.

SPORTEVAI | 21-08-2021 20:38