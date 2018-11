Milan, l’offerta per Milinkovic-Savic c’era

Che il Milan fosse interessato a Milinkovic-Savic non è un mistero, la scorsa estate si è parlato moltissimo dell’eventualità di un passaggio in rossonero del centrocampista serbo. Alla fine però, non senza il malcontento del calciatore, non se ne è fatto nulla. Leonardo ha negato a più riprese di aver fatto un’offerta per lui, affermando nell’ultimo giorno di mercato che semplicemente non c’erano le condizioni per itavolare una trattativa con il club capitolino. Non è del tutto vero, perché stando alle ultime indiscrezioni che sono trapelate da Roma il club rossonero aveva addirittura fatto un’offerta ufficiale a Lotito: 30 milioni di prestito e altri 90 per il riscatto nella notte fra il 16 ed il 17 agosto.

Il presidente laziale si trovava a Cortina in quel momento ed avrebbe valutato la proposta, propendendo per il no visto che aveva promesso all’allenatore Simone Inzaghi che almeno per quest’anno i suoi gioielli sarebbero rimasti nella rosa a sua disposizione. Ma cosa succederà dunque nella prossima finestra di mercato estiva? Il Milan ritornerà alla carica? Molto dipenderà ovviamente dalla eventuale qualificazione del Diavolo alla prossima edizione della Champions League, perché una partecipazione alla massima competizione europea consentirebbe una campagna acquisti sicuramente più importante (senza dimenticarsi i possibili vincoli della Uefa per le violazioni che riguardano il fair play finanziario). Inoltre ci sarà da battere anche la concorrenza dell’Inter, che è interessata a Milinkovic-Savic.

