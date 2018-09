Milan, l'ombra di Conte su Gattuso

La panchina di Gattuso è sempre meno stabile. Complice le ultime, deludenti, partite, il futuro del tecnico del Milan pare incerto. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ombra di Conte sarebbe sempre più ingombrante.

Decisive saranno le prossime tre gare, ossia le sfide con Sassuolo, Olympiacos (Europa League) e Chievo). La dirigenza rossonera si attende risultati positivi, per non dover intervenire in maniera drastica. La classifica piange, serve un brusco cambio di rotta.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 09:20