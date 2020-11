Milan: Maldini conferma un obiettivo di mercato

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha confermato l’interesse dei rossoneri per Matteo Lovato del Verona: “E’ un giocatore interssante, giovane, ha una struttura importante. E’ attenzionato, purtroppo non solo da noi”, ha detto a Sky.

La sconfitta con il Lille: “Sappiamo che qualche partita la perderemo. Mi auguro che il Milan giochi con coraggio, una sconfitta come quella come giovedì deve farci pensare ma non tornare indietro. Non dobbiamo dimenticare il nostro percorso”.

“Scudetto? Non posso dirlo, se non vinceremo lo scudetto a fine anno non sarei deluso, bisogna essere realisti”.

OMNISPORT | 08-11-2020 21:47