Milan, Maldini ha trovato l'erede di Ibrahimovic e Giroud

15-08-2022 14:54

Il gol non è certo un problema per il Milan, che ha dimostrato anche nella prima giornata di campionato contro l’Udinese di riuscire ad andare in gol con diversa facilità e con più interpreti, anche nonostante la mancanza di una punta. Sabato Giroud è partito dalla panchina e Ibrahimovic tornerà nel 2022, nonostante ciò i rossoneri hanno tante armi per far male alle squadre avversarie.

Milan, occhi puntati su Oliver Ross

Il Milan però sta lavorando in questa sessione di mercato anche in ottica futura, considerando l’età di Giroud e Ibrahimovic. Secondo quanto riporta TV3 Sport, il Milan ha mostrato interesse già da qualche mese per il nuovo astro nascente della Danimarca, il 17enne Oliver Ross in forza all’Aalborg.

Milan, le parole di Oliver Ross

Poco tempo fa a Nordjyske, il giovane fuoriclasse danese ha commentato così l’interesse dei rossoneri: “È bello essere menzionato in relazione a un club delle dimensioni del Milan. È un club famoso in tutto il mondo, quindi lo prendo naturalmente come una pacca sulla spalla. Questa non è la prima volta che c’è un interesse straniero nei miei confronti, ma questo è stato probabilmente un po’ più importante di quelli di cui ho sentito parlare in precedenza”.

Oliver Ross però adesso è concentrato sul presente: “In questo momento, però, sono all’Aalborg e quindi non c’è niente che desidero di più in questo momento che vincere le partite qui. Ho appena prolungato il mio contratto e amo stare qui al club, ma è chiaro che dovrò affrontare un cambiamento se a un certo punto mi arriverà un’offerta unica“.

Milan, le prime mosse per Ross

Il Milan per il momento ha fatto una prima proposta all’Aalborg, proprietario del cartellino, che è stata rifiutata, ma le parti restano in contatto. La trattativa andrà avanti fino alla fine del mercato e magari nei prossimi giorni Ross potrebbe diventare un giocatore rossonero e sarebbe sicuramente una grande opportunità per il giovane danese.

