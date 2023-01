Milan, Maldini su Leao: "C'è la volontà di chiudere"

11-01-2023 21:07

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro il Torinodi Ivan Juric: “Milan ambizioso su tutte e quattro le competizioni? Sì, campionato e Champions League hanno occupato la prima parte della stagione e ora siamo concentrati sulla Coppa Italia. Io personalmente mi ricordo quando l’abbiamo vinta, 20 anni fa, tre giorni dopo la vittoria della Champions. Ma penso che in questi 20 anni abbia assunto un valore maggiore”.

Una parola anche sul rinnovo di Leao: “Ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell’ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose: la nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia. Noi quest’anno abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base di giocatori, costruita con la prima campagna acquisti del 2019 e hanno rinnovato praticamente tutti. C’è da dire che tutti quelli che volevano rinnovare hanno rinnovato”.