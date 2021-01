Milan, Massara fa un annuncio sul mercato

Il direttore sportivo Frederic Massara a Sky ha parlato del mercato rossonero: “Un vice Hernandez? Le entrate sono terminate. Vedremo se ci saranno opportunità ma in questo momento è improbabile. Si cerca sempre di avere un diritto di riscatto, a volte non è possibile. Nel caso di Tomori abbiamo dovuto combattere abbastanza, può offrire una varietà di scelta anche in base agli avversari. È un giocatore che ha velocità e aggressività che altri difensori della rosa hanno in maniera meno spiccata, ma siamo contenti di tutti. Ci riteniamo al completo, siamo fiduciosi. Già da stasera ci aspetta una partita complicata. L’Atalanta mette in difficoltà chiunque”.

Il Milan ha dominato il mercato invernale: “È un mercato per cercare di poter essere in ogni match. Ci siamo ritrovati, a causa di questi infortuni siamo stati costretti a dover fronteggiare delle grandissime emergenze, il mister ha saputo valorizzare i calciatori. Avere la possibilità di avere un organico completo ci rassicura, ma il campionato è estremamente equilibrato. Ci sarà da dare il meglio”.

OMNISPORT | 23-01-2021 18:19