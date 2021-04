Milan, Massara: "Totale fiducia in Donnarumma, cerchiamo accordo"

Il Milan ha totale fiducia in Gigio Donnarumma e conta di chiudere la vicenda del rinnovo. A Sky Sport, il direttore sportivo dei rossoneri, Frederic Massara, fa il punto della situazione prima del match contro la Lazio, crocevia importante della stagione della squadra allenata da Stefano Pioli: “Siamo concentrati per uno scontro diretto difficile. Siamo pronti a giocarci un finale di campionato avvincente. Siamo contenti di vivere la pressione”. Sul rinnovo di Donnarumma e non solo, Massara è chiaro: “Abbiamo fiducia totale in Gigio. Ci auguriamo di trovare un’intesa ma ora siamo tutti concentrati su questa qualificazione. Maignan? Il Milan è vigile sul mercato e su tutti i giocatori. Ma in questo momento non è nostra intenzione andare su un portiere”. Spazio poi ad un commento all’apertura apertura di una indagine della Uefa su Zlatan Ibrahimovic per un presunto interesse finanziario in un’agenzia di scommesse: “Non ci preoccupa. Ne prenderemo atto quando sarà notificata”. Chiosa finale su Mario Mandzukic, titolare dal 1′: “Può dare un contributo di esperienza e forza, è un campione che fin qui non è riuscito ad esprimersi. Ora è recuperato e nel finale di stagione sarà decisivo averlo“.

OMNISPORT | 26-04-2021 20:37