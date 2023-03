Milan – Napoli, venduti 14 mila tagliandi in tre ore

È già febbre Champions per la sfida tutta italiana che terrà banco ai quarti di finale: nella giornata odierna è stata aperta la vendita dei biglietti per la gara in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21 a San Siro.

21-03-2023 17:16

Il countdown è partito e sono tantissimi e tifosi che non vedono l’ora di godersi il primo atto di Milan – Napoli, sfida inserita nel tabellone dei quarti di finale di Champions League. Da oggi, martedì, alle ore 12, sono aperte le vendite per i biglietti riservati in primis agli abbonati in campionato, da venerdì 24 marzo spazio ai possessori della carta “Cuore Rossonero” poi, in caso di disponibilità, scoccherà l’ora della vendita libera.

I server stanno già facendo gli straordinari e nelle prime tre ore di “lavoro” sono stati contati circa 14 mila biglietti venduti, non è difficile immaginare come San Siro sarà completamente sold out salvo poi ripetere lo stesso over booking la settimana dopo al Maradona.