Milan, non si molla De Ketelaere: ecco la mossa dei rossoneri

25-07-2022 10:22

Prosegue la telenovela De Ketelaere-Milan. Il giocatore del Brugge, da tempo nel mirino del club rossonero, vuole venire a Milano ma il club di appartenenza sta facendo muro, rifiutando le offerte dei campioni d’Italia in carica. Nelle prossime ore però potrebbe esserci la svolta definitiva per il trasferimento del trequartista che Pioli aspetta.

Milan, De Ketelaere in uscita

Nel frattempo è evidente come De Ketelaere sia in uscita dal club. Dopo essere rimasto tutta la partita della Supercoppa del Belgio in panchina, vinta dal Brugge 1-0 col Gent, il giocatore classe 2001 è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati per il primo match di campionato.

Mister Carl Hoefkens, al termine della prima uscita, ha ovviamente affrontato la questione De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni riportate da HLN.be: “Farò qualsiasi cosa per lui… Ma è tutto un po’ eccessivo per Charles“.

Milan, pronto il rilancio per De Ketelaere

Sicuramente, anche il Milan sembra disposto a fare qualunque cosa per regalare De Ketelaere a Stefano Pioli: nelle prossime ore infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri faranno un nuovo tentativo, alzando leggermente la loro offerta da 32 milioni di euro (bonus compresi) per il giovane trequartista belga.

Milan, le alternative a De Ketelaere

Nel frattempo, il Milan sta valutando anche altre piste nel caso in cui la trattativa con il club belga dovesse saltare definitivamente nei prossimi giorni, anche se appare davvero difficile questa ipotesi. Come alternative, i rossoneri hanno nel mirino un tris di zeta: Ziyech che però guadagna tanto, Zaniolo anche se la Roma chiede parecchio e infine Zielinski, che ha caratteristiche diverse ma è molto apprezzato anche lui.

L’obiettivo numero uno resta però De Ketelaere. Maldini, come ha dichiarato qualche giorno fa, è fiducioso e l’affare salvo clamorose sorprese dovrebbe andare in porto, soprattutto dopo l’ennesimo rilancio dei rossoneri.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE