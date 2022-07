24-07-2022 09:45

Un mercato che stenta a decollare quello del Milan. Prima a frenare i problemi della società rossonera sono stati alcuni problemi societari e l’atteso rinnovo di Maldini e Massara. Ora a farlo ci sono gli inevitabili problemi che alcune trattative portano con sé e a non aiutare il clima è arrivata anche una sconfitta in amichevole che sa di campanello di allarme.

Milan, la telenovela De Ketelaere continua

Uno dei ruoli su cui la dirigenza rossonera si è particolarmente concentrata in questa fase di mercato è quella del trequartista. Un ruolo che nella scorsa stagione è diventato a stagione in corso un rebus da risolvere per Stefano Pioli. In quella posizione si sono alternati sia Brahim Diaz che Kessie, con il secondo che forse ha offerto le sue migliori prestazioni in quella porzione di campo. Con l’addio del centrocampista sono dunque cominciate le ricerca per un nuovo profilo che il Milan ha individuato in Charles De Ketelaere.

Non è un segreto che il giovanissimo prospetto belga del Bruges sia diventato l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato, un giocatore dalla grande duttilità tattica che può ricoprire tutte le posizioni nella metà campo offensiva. Ma la trattativa con i belgi prosegue a rilento e le richieste, dopo l’inserimento del Leeds, si sono alzate molto con i rossoneri che dopo alcuni rilanci rimangono fermi sulla loro posizione.

Milan: Messias nel mirino dei tifosi

La stagione di Junior Messias con la maglia del Milan non è stata certo di quelle super. Il giocatore brasiliano arrivato la scorsa stagione dal Crotone porta con sé una storia di quelle da ricordare, ma tolti alcuni lampi, in campo non sempre ha fatto vedere di poter fare la differenza. Molti tifosi hanno criticato la scelta del suo riscatto e ora alcuni arrivano a dire che per questa decisione mancano i fondi per arrivare a De Ketelaere: “Quello che ci separa da CDK è il costo del riscatto di Messias, io non ci credo e non ci dormo la notte”, scrive Conan. Anche Tomoriano attacca questa decisione: “Messias riscattato non mi passa comunque. Una cosa fuori dal comune”.

Sono tanti i commenti negativi nei confronti del brasiliano: “Messias fra un anno non sappiamo a chi dovremo rifilarlo. Una roba senza senso fatta solo per riconoscenza e non si sa di cosa”. E ancora: “Se non riusciamo a firmare De Ketelaere per colpa di quei tre milioni che abbiamo usato per comprare Messias rischio di perdere la testa”.

