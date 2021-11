Milan, non solo Faivre: l'alternativa arriva dal Sudamerica

09-11-2021 16:19

Il Milan si prepara a investire nel mercato di gennaio. Romain Faivre rimane la prima scelta, ma in Argentina c’è un ragazzo di nome Julian Alvarez, giocatore del River Plate, che sta facendo faville in campionato.

Nato ala destra, recentemente è stato spostato al centro dell’attacco, e i numeri fin qui sono impressionanti: 15 reti in 16 partite. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “a dispetto della sua clausola da 20 milioni di euro, Alvarez può andar via anche a un prezzo inferiore. Come mai? Il suo contratto è in scadenza e proprio per rispettare la sua attuale società non intende trasferirsi a parametro zero, ma certamente può evitare che la società argentina alzi il prezzo”.

Inoltre, da considerare come a dicembre ci saranno in argentina le elezioni per la presidenza del club di Buenos Aires, e dunque il Milan e i suoi osservatori stanno cercando di capire la fattibilità dell’operazione, magari a costi contenuti in linea coi parametri societari.

