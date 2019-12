Milan, nuova idea per l’attacco: sui social si scatena l’ironia

Da Ibra a Haaland: il Milan sogna. E lo fanno anche i suoi tifosi. Inutile girarci intorno la stagione rossonera non sta andando secondo le speranza del tifo rossonero. Anche in questo campionato la squadra non è riuscita a inserirsi nella lotta per l’alta classifica e la situazione comincia a diventare piuttosto frustrante. Dopo il cambio in panchina, ora i fan milanisti cercano un salvatore della patria. Nelle ultime settimane il nome più caldo è stato quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, ex di turno, rappresenta più di una suggestione. Certo i suoi 38 anni suonati non rappresentano un investimento per il futuro, ma Ibra è ancora in grado di dire la sua in questa serie A.

La speranza. Ma nelle ultime ore si è accesa una nuova speranza per il Milan che sogna di tornare grande provando a mettere sotto contratto uno degli attaccanti rivelazione di questo scorcio di 2019: Erling Haaland. L’attaccante norvegese, in forza al Salisburgo, è il nome più frequente sui taccuini dei dirigenti di mezza Europa, e ora anche il Milan sembra intenzionato a lanciarsi nella corsa.

Social tra fede e ironia. La notizia di un possibile interessamento del Milan per Haaland ha fatto immediatamente il giro dei social tanto da lanciare il suo nome tra i top trend. Su Twitter i tifosi si sono letteralmente scatenati: “Non succede ma se succede”, scrive un tifoso rossonero. “Con Jovic, Todibo e Haaland – sostiene un altro fan – abbassiamo ancora l’età media ma c’è un innalzamento qualitativo di giocatori abituati a palcoscenici internazionali e futuri top player”. C’è chi rimane incerto sull’utilità dell’acquisto: “Finché teniamo Suso e Calhanoglu sugli esterni può venire chiunque ma il risultato non cambia”. E c’è chi è piuttosto scettico sul possibile buon esito di un’operazione del genere: “E’ più probabile che Haaland compri il Milan che viceversa”.

SPORTEVAI | 19-12-2019 16:50