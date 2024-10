Milan, Pato ricorda quando Ibrahimovic stava uccidendo un compagno di squadra: il retroscena

Nell'anno del penultimo scudetto rossonero molti ex giocatori ricordano ancora un episodio scandaloso che però scalfì la pace di tutto lo spogliatoio

Era il 5 novembre 2010 quando Zlatan Ibrahimovic rischiò di uccidere una persona. In quel caso, però, si trattava di un suo compagno di squadra, durante un allenamento del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, in una leggendaria rissa tra lo svedese e Oguchi Onyewu. Una vicenda che valicò le mura di Milanello e divenne di dominio pubblico anche emerse solo che ci fu una rissa accesa. A raccontare come andarono veramente le cose è Alexandre Pato, testimone diretto dell’episodio, che ha rivelato la verità nel podcast ‘Voci di Calcio’. Lo scontro nacque da un contrasto tra i due: Onyewu colpì accidentalmente il piede di Ibrahimovic, scatenando una reazione spropositata dello svedese. Il racconto del retroscena vissuto dal brasiliano.

Ibrahimovic-Onyewu: una storica rissa nel Milan

Oggi nelle vesti di dirigente è piuttosto ‘calmo’ al Milan, ma un tempo Ibrahimovic era davvero una furia. Dopo l’incidente, lo svedese cercò vendetta, entrando duramente su Onyewu. “Ibra è entrato a piedi uniti su di lui, davvero per fare male” ha raccontato Alexandre Pato. I due finirono a terra, e mentre Onyewu restava calmo, Ibrahimovic cominciò a insultarlo.

Il brasiliano ha raccontato di come Onyewu, uomo di grande calma e fisicità (anche lui pesava 100 kg), riuscì a ribaltare Ibrahimovic con facilità.

Pato racconta il momento cruciale della rissa

Per il brasiliano non sono passati 14 anni da quell’episodio, è come se fosse successo ieri per i dettagli ancora così vividi forniti nel racconto: “Onyewu ha ribaltato Ibra come se avesse sollevato un bicchiere d’acqua e gli è saltato sopra. Pesavano entrambi 100 kg e sono stati 25 minuti a picchiarsi senza che nessuno riuscisse a intervenire”.

Pato ha poi raccontato: “Ho urlato allo svedese ‘Fermati, così lo uccidi’ ”. Questo momento impressionò tutti i presenti, compresi i compagni e lo staff che diventarono quasi impotenti dinanzi a due giganti del genere.

Pato, differenze con la versione di Ibrahimovic

La versione di Pato differisce però da quella raccontata da Ibrahimovic nella sua autobiografia ‘Io, Ibra’. Nella sua versione, lo svedese disse che Onyewu si mise a pregare Dio con le lacrime agli occhi, facendo infuriare ancora di più Ibrahimovic.

Tuttavia, Pato ha smentito questa narrazione, raccontando come Onyewu avesse facilmente immobilizzato Zlatan. Anche compagni di squadra come Massimo Ambrosini, Rino Gattuso e Flavio Roma hanno raccontato la loro versione dell’episodio, descrivendo la scena come uno scontro tra “due uomini di 100 chili ciascuno” che terrorizzò l’intero gruppo.

Alla fine, i giocatori riuscirono a sedare la rissa e far fare pace ai due colossi ma ad essere messo da parte dal resto del gruppo fu l’allenatore Massimiliano Allegri.

Milan, clicca qui per le ultimissime notizie su Zlatan Ibrahimovic.